Власти Магадана начали проверку из-за возможного появления медведя на кладбище

Мэрия Магадана начала проверку после сообщений о возможном появлении медведя на кладбище и повреждении могилы недавно похороненной женщины. Об этом ИС «Вести» сообщила руководитель департамента ЖКХ Екатерина Крамник.

«Действительно, зафиксировано разрытие могилы, однако никаких останков тела там не видно, никаких остатков гроба тоже», — сказала она.

По словам Кремник, правоохранительные органы пока не установили, был ли нанесен ущерб дикими животными или же речь идет об акте вандализма.

Она сообщила, что представители Госохотнадзора и МВД планируют на следующий день осмотреть территорию.

Напомним, что 6 октября в Сети появились фотографии с кладбища в Магадане. На них видны разрытые могилы и сломанные ограды. Telegram-канал «112» сообщал, что несколько дней назад родственники приехали на кладбище проведать могилу женщины, умершей в конце февраля. Вместо захоронения они обнаружили разрытую могилу и остатки одежды покойной, а самой женщины не было. Позднее ее останки были обнаружены в лесу примерно в 300 метрах от кладбища. Кроме того, возле могилы и на территории кладбища заметили следы медведя.

До этого сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за появления медведя на кладбище в Магадане.

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