Власти рассказали, загрязнен ли воздух в Сочи после атаки на танкер

После атаки БЭК на танкер в Сочи не выявили загрязнение воздуха

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о том, что после атаки ВСУ на танкер в Сочи ведется мониторинг акватории и береговой линии, организован контроль атмосферного воздуха и качества морской воды.

Ранее сообщалось, что введенные ограничения на купание сохраняются на городских пляжах. Также было проверено и качество воздуха.

- По результатам проведённых исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, показатели соответствуют установленным нормативам, - отметил Прошунин.

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