Во Владивостоке организована проверка из-за нападения собак на людей

Следственный комитет (СК) организовал проверку по факту нападения бродячих собак на людей во Владивостоке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.

Поводом для проверки стали публикации в местных СМИ о нападении агрессивных животных на людей в районе Морского городка. Отмечается, что животные ведут себя агрессивно без видимых причин.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Плавске администрация выплатит 60 тысяч рублей женщине, которую покусала стая бродячих собак. Пострадавшая обратилась в суд, требуя возмещения ущерба, и инстанция встала на ее сторону.

Читайте также: Восьмилетний мальчик выжил после нападения пяти собак.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX