Водитель автобуса ударил российского школьника из-за безобидной просьбы

В городе Березовском Свердловской области водитель 107-го автобуса ударил школьника по голове из-за просьбы дать сдачу монетой. Об этом пишет E1.RU.

Конфликт в салоне автобуса попал на видео, которое сняла одноклассница пострадавшего мальчика.

По словам матери ребенка, которой удалось связаться с редакцией издания, водитель вышел из себя после безобидной просьбы. Школьник попросил выдать сдачу монетами, а не купюрой, так как ехал с младшей сестрой на тренировку и хотел отдать деньги ей.

Мать заявила, что водитель наорал на ребенка, что он издевается над ним, и ударил.

Попытки матери самостоятельно связаться с транспортным предприятием не увенчались успехом: по телефону, указанному на официальной странице перевозчика, ей ответили, что она не туда попала.

В администрации Березовского муниципального округа подтвердили факт инцидента. В мэрии сообщили, что запросят сведения у транспортной организации, обслуживающей маршрут, а материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для оценки действий водителя.

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