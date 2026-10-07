Водитель ПВЗ похищал товар по пути в пункт выдачи

Как стало известно «МК», мужчина заключил договор аренды автомобиля и стал заниматься перевозкой грузов из товарных складов маркетплейса в пункт выдачи заказа. В период с 13 февраля по 28 апреля он совершил несколько краж. По пути следования в ПВЗ он останавливался, открывал кузов и либо просто забирал несколько коробок, либо менял на аналогичные, но с дешевым товаром. Общая сумма ущерба составила 717 тыс. рублей. По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, Домодедовский суд приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года.