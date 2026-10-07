Врачей роддома заподозрили в подмене улик после смерти младенца

В итальянском Кастелламмаре-ди-Стабия трёх врачей и акушерку подозревают в сокрытии обстоятельств смерти младенца. По версии следствия, сотрудники больницы искусственно завязали узел на пуповине, уничтожили медицинские материалы и подделали записи. О мерах в отношении фигурантов 7 октября сообщило агентство LaPresse.

Ребёнок родился в больнице «Сан-Леонардо» и сразу оказался в реанимации из-за осложнений, возникших во время родов. В конце марта 2024 года он умер, прожив немногим больше месяца. Прокуратура Торре-Аннунциаты начала расследование, чтобы установить возможную ответственность медработников.

Следователи считают, что уже непосредственно после родов сотрудники предприняли действия для сокрытия предполагаемых ошибок. Искусственно созданный узел на пуповине, по версии обвинения, должен был представить произошедшее как следствие непредвиденного осложнения, которое гинекологи не могли предотвратить. Затем пуповину и плаценту сразу утилизировали. Такой порядок, как утверждает следствие, противоречил обычной практике больницы.

Кроме того, фигурантов подозревают в изменении медицинской карты. Предполагаемые исправления касались времени присутствия сотрудников и выполненных ими процедур. По данным расследования, медработники также согласовали между собой объяснения, которые собирались дать правоохранителям.

Организатором предполагаемой фальсификации прокуратура считает тогдашнего заведующего отделением гинекологии. По её версии, он использовал своё влияние в коллективе, чтобы защитить собственную позицию и добиться изменения доказательств. Суд отправил его под домашний арест. Двух других врачей и акушерку на 12 месяцев отстранили от профессиональной деятельности и исполнения служебных обязанностей.

Расследование охватывает предполагаемое причинение смерти по неосторожности при оказании медицинской помощи, подделку официальных документов и действия по введению следствия в заблуждение. Дело находится на стадии предварительного расследования. Фигуранты могут обжаловать назначенные меры; их виновность судом не установлена.

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