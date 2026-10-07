ВСУ атаковали территорию предприятия в регионе РФ, есть раненый

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мужчина

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщает в среду оперативный штаб региона в своем канале. В результате атак пострадал человек.

Стало известно, что в результате атаки БПЛА на территории предприятия в хуторе Масычево Грайворонского округа пострадал мужчина. У него – осколочное ранение ноги, раненый обратился в больницу.

После оказания медицинской помощи его транспортируют в больницу в Белгороде. Также в результате удара ВСУ повреждены трактор и грузовой автомобиль.

Ранее сообщалось, что над Тульской областью уничтожили украинский беспилотник.

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