Выяснилось, за что убили шумного автовладельца: кружил по двору ночью

Выяснились подробности жестокого убийства в подмосковной Электростали, где автовладелец получил смертельный удар монтировкой только за то, что у его машины слишком громко работал двигатель.

Как уже сообщал «МК», жестокое убийство было совершено в декабре прошлого года. Владелец «Сузуки» среди ночи решил покататься по двору, что очень не понравилось одному из жильцов. Справедливости ради, оба мужчины были нетрезвы. Кстати, какое-то время назад они работали вместе, но поборник тишина не признал в автовладельце бывшего коллегу: на улице было темно. Он решил жестоко покарать шумного водителя. Мужчина выбежал во двор с монтировкой. Возможно, изначально скандалист и не планировал убивать нарушителя покоя, но ему показалось, что шофер сам достает из-под сиденья какой-то тяжелый предмет. Тогда зачинщик пустил оружие в ход. Злодей нанес несколько ударов по капоту, разбил заднее и боковое стекла, а когда владелец транспортного средства выскочил на улицу, начал избивать и его. Причиненные травмы оказались смертельными — через несколько недель мужчина скончался больнице. Виновного приговорили к 6 годам и 1 месяцу колонии.

Как пояснила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, в основу обвинения и приговора легли собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз.