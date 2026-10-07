Выживший при встрече с медведем пенсионер рассказал о своей схватке с хищником

Житель Чугуевского района Приморья Владимир Одуло рассказал в интервью ИС «Вести», как ему удалось спастись от медведя.

Владимир был на рыбалке. Он сидел на берегу реки, когда на него внезапно набросилась медведица. Мужчина и зверь оказались в воде.

«Она мне так потом своей "перчаткой" (лапой — прим. ред.) как даст, как будто грушу, как ее боксер бьет, — синяки [появились]. Потом хотела живот сожрать, штаны разорвала. Я ж в воде тоже маленький, [с ней] же кувыркались-кувыркались», — рассказал пенсионер.

В результате схватки хищник сбежал. Несмотря на то что Владимир истекал кровью, он смог дойти до машины и вернуться домой, который находился в 20 километрах от места, где он рыбачил. Уже там пострадавший вызвал скорую помощь и его госпитализировали.

По словам Владимира, он опытный рыбак и уже встречал гималайских медведей в тайге.

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