Третья серия взрывов за ночь 7 октября произошла в Киеве

Взрывы произошли в Киеве в третий раз за ночь 7 октября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности не приводятся. Ранее сообщалось о двух сериях взрывов в украинской столице. Кроме того, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее в Киеве возникали пробки у мостов через Днепр. Минобороны РФ сообщало о поражении автомобильно-железнодорожного и Северного мостов в городе.

Также сообщалось о повреждении моста через Днепр в подконтрольном Киеву Запорожье. Движение по переправе временно перекрывали для автомобилей.

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