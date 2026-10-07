Забивших камнями кота и птиц российских школьников нашли

ТАСС: в Москве нашли детей, забивших камнями кота и несколько птиц

Личности троих детей, которые забили камнями кота и несколько птиц в Москве, установлены. Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, всем несовершеннолетним по 8 лет.

Родители этих детей взяты на учет и будут привлечены к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее жители района Шелепиха пожаловались на группу детей, которые систематически издеваются над животными.

По словам местных жителей, несовершеннолетние забили кота камнем, бросались с палками в собак, а возле домов были обнаружены мертвые вороны и голуби.

Жители направили коллективные обращения в полицию и органы опеки с просьбой разобраться в ситуации.

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