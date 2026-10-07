Запись насилия над ребенком привела ФБР к уже судимому за секс-преступления

FOX5: в США задержали ранее судимого мужчину по делу о насилии над ребенком

В американском штате Джорджия задержали Роберта Берфорда по обвинению в сексуальном насилии над ребенком при отягчающих обстоятельствах. На подозреваемого следствие вышло после изучения видеозаписи, сообщили в управлении шерифа округа Дуглас.

5 октября с местными правоохранителями связалось подразделение ФБР, расследующее преступления против детей. Федеральные агенты обнаружили запись, на которой мужчина, по версии следствия, совершал насилие над несовершеннолетним. Полученные данные указывали, что подозреваемый и ребенок связаны с округом Дуглас.

Следователи установили личность пострадавшего и мужчины, запечатленного на записи. Подозреваемым оказался Роберт Берфорд, который ранее уже был включен в реестр лиц, осужденных за сексуальные преступления, пишет FOX5.

Правоохранители получили ордер на его арест и обыск дома. Во время обыска были обнаружены предметы, которые, по предварительным данным, совпадают с теми, что видны на видеозаписи. Их изъяли в качестве возможных доказательств.

Берфорда поместили в тюрьму округа Дуглас. Имя и возраст ребенка не разглашаются.

В управлении шерифа не исключили предъявления Берфорду дополнительных обвинений. Их возможное содержание пока не раскрывается. Вина задержанного по новому делу судом не установлена.

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