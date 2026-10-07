Жена загадочно пропавшего на озере российского военного раскрыла подробности

Жена пропавшего на озере под Екатеринбургом военного заявила о своих подозрениях

В Верхней Пышме Свердловской области развернута масштабная поисковая операция. 41-летний военнослужащий воинской части в Кедровке пропал 30 сентября во время рыбалки на озере Шитовское. Об этом пишет E1.ru.

По словам супруги пропавшего Екатерины, мужчина отдыхал на островке со своим другом. Когда знакомые привезли продукты, Сергей на лодке отправился к берегу за ними, но так и не доплыл. При этом друг и остальные отдыхающие не дождались его, сели в машину и уехали.

Тревогу забил друг пропавшего, который спустя долгое время сам доплыл до берега и не нашел Сергея. Родные обратились в полицию. В первый же день поисков была обнаружена пустая лодка, на которой уплыл мужчина.

В ней находились сырые ботинки (что может указывать на то, что мужчина выбрался из воды), отсутствовали весла, а также была снята передняя перемычка-сиденье.

Супруга пропавшего утверждает, что родственники и сослуживцы ведут поиски самостоятельно, так как не получают должной поддержки.

Она также не исключает криминальной версии, предполагая, что мог возникнуть конфликт, либо произошло оставление в опасности. При этом супруга отмечает, что люди, которые последними видели Сергея, до сих пор не опрошены.

В городской полиции опровергли информацию об отсутствии помощи. В МО МВД России «Верхнепышминский» сообщили, что ежедневно организованы поисковые мероприятия с привлечением специалистов МЧС, включая водолазов, а также волонтерских организаций.

Материалы проверки по факту исчезновения мужчины уже направлены в Следственный комитет.

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