Женщина погибла при пожаре в частном доме в Нижегородской области

В Тонкино Нижегородской области при пожаре в частном доме погибла женщина

Жительница поселка Тонкино Нижегородской области погибла в результате пожара. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар произошел в частном жилом доме на улице Карла Маркса. После тушения огня на площади 90 квадратных метров было обнаружено тело 57-летней женщины.

Предварительно, причиной возгорания могло послужить неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.

До этого в городе Скопине Рязанской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека — несовершеннолетний ребенок и пожилая женщина. Остальные члены семьи обращались за медицинской помощью.

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