Женщина погибла при пожаре в частном доме в Нижегородской области

Жительница поселка Тонкино Нижегородской области погибла в результате пожара. Об этом сообщило региональное МЧС.
Пожар произошел в частном жилом доме на улице Карла Маркса. После тушения огня на площади 90 квадратных метров было обнаружено тело 57-летней женщины.
Предварительно, причиной возгорания могло послужить неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.
До этого в городе Скопине Рязанской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека — несовершеннолетний ребенок и пожилая женщина. Остальные члены семьи обращались за медицинской помощью.
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