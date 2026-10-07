Жуткая трагедия: течение унесло восьмерых школьников на пляже

Полиция начала расследование гибели восьмерых подростков на пляже в Индии

Восемь шестнадцатилетних учащихся погибли во время купания на пляже Дивеагар в индийском округе Пуне. Как сообщает британская пресса, трагедия произошла первого октября в ходе организованной учебным заведением поездки.

Группа в составе 42 учеников и шести педагогов из академии Виннерс в населенном пункте Аланди прибыла на побережье. Во время купания школьники неверно оценили глубину дна и мощность течения, из-за чего не смогли самостоятельно выбраться на берег.

Очевидцы пытались реанимировать подростков, но безуспешно. Всем погибшим было по 16 лет.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

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