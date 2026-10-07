Жуткий ритуал: в Италии перед Хэллоуином массово похищают кошек

Зоозащитники зафиксировали странное исчезновение кошек в Италии перед Хэллоуином

В Италии зафиксирована серия исчезновений домашних животных в преддверии Хэллоуина. Как пишет издание La Nazione, зоозащитники связывают пропажу примерно двадцати кошек с подготовкой к ритуальным жертвоприношениям.

Президент местного отделения Национальной организации защиты животных Мария Роза Инкандела подтвердила ежегодный характер подобных инцидентов. По ее версии, отловом занимаются наемные исполнители, среди которых могут быть иностранные граждане.

В центре внимания оказался автомобиль темного цвета с мужчиной и женщиной внутри. Очевидцы заметили, как пассажирка схватила животное и заперла его в салоне.

Свидетели не запомнили государственные номера машины, что лишило следствие ключевой улики. Не исключено, что подозреваемые уже сменили транспортное средство.

Зоозащитники провели параллели с событиями до начала пандемии. Тогда в районе Читта-ди-Кастелло были обнаружены сожженные останки животных, что указывало на деятельность секты.

Объекты охоты преступников постоянно меняются. Раньше злоумышленники искали белых и черных питомцев, а теперь в их списке оказались тигровые особи.

В первую очередь похищают домашних кошек. Они отличаются доверчивым характером и охотно идут на контакт, в то время как уличные особи избегают людей.

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