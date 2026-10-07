Жуткий сон: британец пережил 15-минутную остановку сердца

В Великобритании молодой человек выжил после 15-минутной остановки сердца, которая последовала за инсультом на фоне употребления наркотиков. Как сообщает издание Mirror, пострадавший провел около четырех недель в коме, после чего начал возвращаться к нормальной жизни.

Инцидент произошел при участии его 17-летнего брата. Подросток экстренно вызвал бригаду скорой помощи и оказывал первую помощь до прибытия врачей.

Медики смогли восстановить пульс пациента только после введения препарата, поскольку первая попытка сделать укол оказалась неудачной.

Пострадавший описал свое состояние в момент остановки сердца как глубокий сон, сопровождающийся ощущением пустоты и отсутствием света. Он также отметил, что в критический момент откашлял и вновь вдохнул черное вещество.

В настоящее время юноша больше не употребляет запрещенные вещества и постепенно восстанавливается.

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