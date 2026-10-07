Змея жестоко отплатила своему спасителю, оставив жену и дочь без кормильца

В Индии 38-летний мужчина погиб от укуса ядовитой змеи, которую незадолго до этого поймал возле жилых домов и отвез в лес. Трагедия произошла в окрестностях Белагави во время очередной операции по спасению рептилии. О происшествии пишет The Times of India.

Мужчина более десяти лет занимался отловом змей и возвращал их в естественную среду обитания. В этот раз он отправился в лес один. Когда спасатель открыл мешок, чтобы выпустить пойманную змею, она внезапно укусила его за руку. Вид рептилии пока не установлен.

После укуса мужчина потерял сознание. Когда он долго не возвращался домой, родственники и местные жители организовали поиски и обнаружили его в лесу без сознания. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи уже не смогли его спасти.

У погибшего остались жена и дочь. В родной деревне мужчина был хорошо известен благодаря многолетней добровольной работе со змеями, которая помогала защищать и людей, и диких животных. Полиция зарегистрировала дело и устанавливает обстоятельства произошедшего.

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