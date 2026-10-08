36-летний россиянин ударил ножом мужчину во дворе жилого дома

Житель Петербурга чуть не зарезал мужчину во дворе дома

В Петербурге 36-летний местный житель едва не зарезал мужчину во дворе жилого дома на проспекте Металлистов. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 7 октября. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему не менее одного удара ножом в шею.

Однако он не довел свой умысел до конца, так как пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также:

«Россиянин совершал в метро развратные действия в отношении подростка»

«Спор двух "вагнеровцев" в чате закончился убийством»