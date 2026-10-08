Аэропорт Краснодара ввел дополнительные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о новых ограничениях в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

Согласно базовым ограничениям, аэропорт принимает и отправляет самолеты с 09:00 до 23:00 мск.

Дополнительные ограничения могут повлиять на расписание прибывающих и вылетающих рейсов. Пассажирам следует следить за актуальной информацией авиакомпаний.

Срок действия дополнительных ограничений в сообщении Росавиации не уточняется.

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