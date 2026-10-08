Аэропорты Казани и Нижнекамска временно ограничили работу

В аэропортах Казани и Нижнекамска («Бегишево») ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Мера принята для обеспечения безопасности полетов. Ограничения затрагивают как прибывающие, так и вылетающие воздушные суда.
Пассажиры аэропортов Казани и Нижнекамска могут столкнуться с изменениями в расписании рейсов на период действия ограничений.
Росавиация продолжает следить за ситуацией. О снятии введенных мер будет сообщено дополнительно.
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