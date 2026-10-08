Атака беспилотников вызвала отключения электроэнергии в Крыму

Атака дронов привела к отключениям электроэнергии в Крыму

Предприятие «Крымэнерго» сообщило об отключениях электроэнергии. Атака беспилотников затронула западную и центральную части полуострова, сообщили в пресс-службе организации.

«Объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке врага. Обесточен ряд населённых пунктов западной и центральной части полуострова», — говорится в сообщении.

В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Энергетики отключают линии электропередачи для ремонта. Сроки восстановления зависят от стабильности обстановки. В Бахчисарайском районе сохраняется сложная обстановка. Там применяют резервные схемы электроснабжения.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь силы ПВО ливидировали 399 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над 19 регионами России. в том числе и над территорией Крыма.

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