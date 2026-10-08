Автобус на трассе столкнулся с лосем

В Карелии на трассе А‑119 рейсовый автобус столкнулся с лосем — животное погибло, сообщает отряд противопожарной службы по Пудожскому району в социальной сети.
В отчёте спасателей указано, что по прибытии к месту вызова обнаружен рейсовый автобус иностранного производства и погибшее животное — лось. Автобус получил повреждение в передней части.
ДТП случилось в 50 километрах от города Пудож. Спасатели, прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия аварии. В автобусе никто не пострадал.
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