Автобус на трассе столкнулся с лосем

В Карелии автобус на трассе А-119 насмерть сбил лося

В Карелии на трассе А‑119 рейсовый автобус столкнулся с лосем — животное погибло, сообщает отряд противопожарной службы по Пудожскому району в социальной сети.

В отчёте спасателей указано, что по прибытии к месту вызова обнаружен рейсовый автобус иностранного производства и погибшее животное — лось. Автобус получил повреждение в передней части.

ДТП случилось в 50 километрах от города Пудож. Спасатели, прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия аварии. В автобусе никто не пострадал.

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