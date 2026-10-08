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Происшествия 937

Беспилотник ВСУ сбили над Смоленской областью

Украинский беспилотник сбит над территорией Смоленской области

Украинский беспилотник сбит над территорией Смоленской области
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен над Смоленской областью. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.

Российские военные отразили атаку ВСУ ночью 8 октября.

Анохин сообщил, что на месте падения обломков БПЛА находятся оперативные службы.

Пострадавших и повреждений зданий в результате происшествия нет.

До этого обломки беспилотника упали на территорию предприятия в Краснодаре. В результате этого здание получило повреждение, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Минувшей ночью подразделениями ПВО была успешно отражена массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов. В результате действий сил противовоздушной обороны уничтожено 399 БПЛА самолетного типа.

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Автор:
Смоленская область Краснодар