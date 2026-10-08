Беспилотник ВСУ сбили над Смоленской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен над Смоленской областью. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.

Российские военные отразили атаку ВСУ ночью 8 октября.

Анохин сообщил, что на месте падения обломков БПЛА находятся оперативные службы.

Пострадавших и повреждений зданий в результате происшествия нет.

До этого обломки беспилотника упали на территорию предприятия в Краснодаре. В результате этого здание получило повреждение, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Минувшей ночью подразделениями ПВО была успешно отражена массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов. В результате действий сил противовоздушной обороны уничтожено 399 БПЛА самолетного типа.

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