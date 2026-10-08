Более 30 беспилотников уничтожили за ночь в Ростовской области

Более 30 беспилотников уничтожили и подавили ночью в Ростовской области. Воздушная атака была отражена в Каменске-Шахтинском и пяти районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его данным, дроны были замечены над Каменским, Миллеровским, Неклиновским, Чертковским и Шолоховским районами. Информация о последствиях атаки на момент сообщения не поступала.

Также не сообщалось о пострадавших среди жителей. Обстановка на территории региона продолжает уточняться.

Губернатор отметил, что специалисты работают над оценкой последствий ночной атаки. Дополнительная информация о возможном ущербе будет опубликована после завершения обследований.

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