Бывший российский преподаватель сколотил преступную группу из несовершеннолетних

В Саратове сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на хищениях питбайков. Ее лидером оказался 30-летний бывший преподаватель местного колледжа. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По версии следствия, мужчина заметил, что владельцы часто оставляют технику во дворах из-за сложностей с хранением в квартирах. Для совершения краж он привлек двух подростков — 17-летнего студента того же учебного заведения и 15-летнего школьника.

Старший подчинился под влиянием авторитета бывшего наставника, а младший рассчитывал на помощь при поступлении в колледж и выполнял роль наблюдателя.

В ходе оперативной разработки сотрудники уголовного розыска организовали засады на предполагаемом маршруте злоумышленников. В ночь на один из дней в Заводском районе 17-летний участник попытался скрыться от автоинспекторов на питбайке, однако его транспорт был заблокирован во дворе.

Бросив технику, юноша попытался бежать, но был задержан. Вскоре в отдел полиции доставили организатора и второго подростка. Похищенный питбайк возвращен законному владельцу.

Установлено, что на счету группы семь аналогичных эпизодов в Ленинском и Заводском районах Саратова. Общий материальный ущерб превысил миллион рублей.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). В отношении организатора дополнительно возбуждено дело по части 3 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

В настоящее время расследование продолжается, полиция устанавливает местонахождение остального похищенного имущества.

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