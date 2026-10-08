Число погибших при крушении катамарана FiloJet на Кипре выросло до 27

Число погибших в результате крушения быстроходного катамарана FiloJet, затонувшего в конце августа поблизости от турко-кипрского города Кирения, увеличилось до 27. Об этом заявил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Унал Устель, сообщила его канцелярия.

«После сегодняшнего обнаружения число погибших в кораблекрушении возросло до 27, поиск оставшегося пропавшего без вести человека продолжается», — сказал Устель.

Поисковая операция длится уже 40 дней. Спасатели работают на глубине 554 метра. На борту судна находились 267 человек. Специалисты эвакуировали 239 пассажиров. Останки погибших отправили на идентификацию. Один пассажир всё ещё числится пропавшим без вести.

Катамаран FiloJet, следовавший из Кирении в турецкий порт Ташуджу, затонул 30 августа 2026 года. Следствие считает вероятной причиной крушения попадание воды в водонепроницаемые отсеки. Дверцы в эти отсеки оказались открытыми во время движения. Это нарушило остойчивость судна. Среди пропавших без вести числится жительница Турции Юлия Озджан. Она имеет российское и турецкое гражданства. Посольство России в Никосии поддерживает контакты с властями. Дипломаты запрашивают оперативную информацию о зоне поиска.

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