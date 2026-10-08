Дата-центр «Яндекса» в Рязанской области остановил работу после атаки БПЛА

Дата-центр компании «Яндекс» в городе Сасово Рязанской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили в компании изданию «Коммерсантъ». Работа объекта полностью остановлена из-за пожара.

«Часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей», — предупредили в компании.

В Yandex Cloud уточнили перебои с электропитанием в зоне доступности ru-central1-b. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил сбитие двух БПЛА над территорией региона ночью. По его словам, возгорание произошло на крыше предприятия в Сасовском округе. Пострадавших в результате инцидента нет.

Дата-центры хранят и обрабатывают большие объёмы данных для работы интернет-сервисов. Атаки на такую инфраструктуру приводят к сбоям в работе приложений и сайтов. Компания ранее сообщила об инциденте. Этот инцидент затронул часть инфраструктуры. Специалисты сейчас оценивают ущерб и восстанавливают системы.

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