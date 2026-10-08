Дело о гибели пяти россиян при пожаре взял на контроль глава СК

Бастрыкину доложат о гибели пяти человек в результате пожара в Хабаровском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели пяти человек, в том числе детей, при пожаре в Хабаровском крае. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, утром 8 октября 2026 года в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела женщины и ее четверых детей.

Еще двоих малолетних удалось спасти, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту трагедии следственные органы СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело.

Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления доложить об установленных обстоятельствах происшествия и ходе расследования.

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