Дело о гибели пяти россиян при пожаре взял на контроль глава СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели пяти человек, в том числе детей, при пожаре в Хабаровском крае. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
По данным следствия, утром 8 октября 2026 года в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела женщины и ее четверых детей.
Еще двоих малолетних удалось спасти, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту трагедии следственные органы СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело.
Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления доложить об установленных обстоятельствах происшествия и ходе расследования.
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