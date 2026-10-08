Десятки диких обезьян стали нападать на людей на популярном курорте

Обезьяна напала на девятилетнего школьника на Бали

Стая из 35 диких обезьян держит в страхе жителей деревни Ванагири на севере индонезийского острова Бали. Как сообщает издание Detik со ссылкой на местные природоохранные власти, один из приматов напал на девятилетнего школьника.

Инцидент произошел, когда ученик третьего класса направлялся в школьный туалет. Животное неожиданно набросилось на ребенка, нанеся ему раны руки и поясницы.

Мальчику потребовалась медицинская помощь: врачи наложили два шва и провели профилактическую вакцинацию против бешенства. Нападение попало на видео, которое распространилось в социальных сетях.

На кадрах запечатлен пострадавший школьник с кровоточащей раной, а также обезьяны, расположившиеся на крыше учебного заведения.

По словам главы деревни Ванагири И Маде Супаронтона, приматы давно доставляют серьезные проблемы местным жителям, повреждая здания, интернет-кабели и мешая проведению религиозных церемоний.

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