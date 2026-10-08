Девочка родила ребенка от своего отца и выбросила младенца на трассе

В США 14-летняя школьница родила от своего отца и выбросила ребенка на трассе

В Калифорнии (США) расследуют гибель новорожденного, тело которого обнаружили 1 августа возле дороги в округе Монтерей. По данным следствия, матерью ребенка оказалась 14-летняя девочка, а предполагаемым отцом младенца — ее собственный отец Серхио Гальвес Перес. Об этом сообщает LA Times.

После обнаружения тела мужчина вместе с дочерью покинул США. Впоследствии их нашли в Мексике. Несовершеннолетнюю передали под защиту местных органов опеки, а Переса задержали. Ему предъявили обвинения, в том числе в инцесте, жестоком обращении с ребенком и причинении тяжких телесных повреждений.

В рамках расследования правоохранители также задержали мать девочки Офелию Гарсию Ортегу. Следствие утверждает, что женщина ранее отправила 13-летнюю дочь работать в сельском хозяйстве по поддельным документам, позволяла ей управлять автомобилем без водительских прав и длительное время не обеспечивала посещение школы.

Ортега первоначально вышла на свободу под залог в 50 тысяч долларов (4,2 млн рублей), однако позднее ее снова взяли под стражу. Помимо обвинений, связанных с созданием угрозы для ребенка, ей вменили подделку документов. Обстоятельства смерти новорожденного продолжают расследовать.

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