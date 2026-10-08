Девушка выдавала себя за тайного агента полиции и обманывала людей

В Гонконге полиция задержала 22-летнюю женщину, подозреваемую в причастности к восьми случаям мошенничества. По версии следствия, она представлялась тайным агентом полиции, предъявляла поддельное служебное удостоверение и использовала фальшивые документы для обмана потерпевших. Подробности дела приводит China Daily со ссылкой на местную полицию.

Расследование началось после заявления, поступившего правоохранителям 19 сентября. Выяснилось, что участники предполагаемой преступной схемы выдавали себя за сотрудников иммиграционной службы Гонконга и полицейских материкового Китая.

Мошенники связывались с людьми и утверждали, что те оказались фигурантами уголовного расследования по делу об отмывании денег. Чтобы избежать неприятностей и якобы доказать свою невиновность, потерпевшим предлагали внести залог в размере 650 тысяч гонконгских долларов (около 7 млн рублей).

Для убедительности злоумышленники использовали поддельные удостоверения и документы, внешне напоминающие официальные. В частности, людям передавали фиктивные соглашения о конфиденциальности, создавая впечатление, что они участвуют в закрытой полицейской проверке.

6 октября правоохранители задержали предполагаемую участницу мошеннической схемы. При досмотре ее вещей обнаружили фальшивое удостоверение и поддельные соглашения о неразглашении информации.

Женщину подозревают в получении имущества путем обмана. Следователи проверяют ее возможное участие в каждом из восьми выявленных эпизодов.

Старший инспектор полиции Вай Чунь-то пояснил, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не требуют перечислять деньги или сообщать банковские коды для подтверждения невиновности. По его словам, подобные соглашения о конфиденциальности также не используются при проведении таких проверок.

Расследование продолжается.

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