Для поиска пумы привлекли вертолеты и дроны

В Баварии полиция привлекла беспилотные летательные аппараты и вертолёты для поиска пумы, которую, возможно, заметили рядом с аэропортом Мюнхена, сообщает агентство DPA.

По информации агентства, 7 октября правоохранители исследовали природоохранный парк Нотцингер-Моос, где, как сообщалось, было замечено животное. В поисковой операции использовались беспилотники и вертолёты. С наступлением темноты полиция применила тепловизионное оборудование, однако обнаружить дикое животное не удалось.

Кроме того, в полицию поступило сообщение от сотрудника охранного предприятия, который утверждал, что видел возможного хищника на камерах наблюдения. Однако при проверке выяснилось, что на записях была обычная домашняя кошка.

7 октября администрация округа Эрдинг, на территории которого находится парк Нотцингер-Моос, объявила о возможном появлении дикого животного и призвала жителей к бдительности. Причиной для такого предупреждения послужила видеозапись, сделанная местным охотником 6 октября вечером с помощью камеры ночного видения. Эксперты предположили, что на видео могла быть запечатлена пума. Однако администрация отмечает, что природа животного на самом деле остаётся неизвестной, уточняет DPA.