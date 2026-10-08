Два человека травмированы в ДТП на МКАД

Два человека пострадали в ДТП на востоке Москвы в четверг днем. Один из пострадавших в результате аварии лишился ноги.

Как стало известно «МК», ДТП с участием «Мерседеса» и «Жигулей» произошло на 106-м километре МКАД. Водитель отечественной машины вместе с пассажиром двигался в крайней правой полосе за дорогим немецким седаном. В какой-то момент молодой человек решил перестроиться, но, по всей видимости, потерял управление и влетел в «Мерседес». Из-за большой скорости обе машины отбросило в ограждение. Молодые люди получили серьезные травмы: у одного оторвало ногу, у второго — подозрение на перелом тазовой кости. Состояние женщины из иномарки уточняется.