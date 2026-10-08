Двух граждан Латвии задержали за проникновение на военную базу

В Великобритании задержаны двое латвийских граждан по подозрению в незаконном проникновении на территорию военной базы королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир. Об этом информирует Скотленд-Ярд.

Инцидент произошёл в ночь на 8 октября, когда мужчины проникли на охраняемый военный объект, преодолев ограждение. Их заметили сотрудники военной полиции из-за автомобиля, оставленного поблизости от базы.

По данным Скотленд-Ярда, задержанным 36 и 32 года. Первоначально их подозревали в незаконном проникновении на охраняемую территорию и причинении ущерба имуществу. Однако позже к обвинениям добавилось подозрение в нарушении закона о национальной безопасности. Оба находятся под стражей в одном из полицейских участков Кембриджшира.

В полиции подчеркнули, что данный инцидент не связан с событиями конца сентября возле авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир. Тогда были задержаны пятеро человек по подозрению в террористической деятельности и хранении взрывчатых веществ. Впоследствии их отпустили под залог, а проверка фургонов не выявила наличия взрывчатки.