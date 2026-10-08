Дядю чемпиона мира по боксу обвинили в насилии над девочкой спустя 40 лет

ABC News: в Австралии задержан родственник известного боксера по делу 1986 года

В австралийском Сиднее полиция задержала 79-летнего Мика Мандина, дядю бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Мандина. Мужчине предъявили обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней по делу о событиях 40-летней давности. Об этом 8 октября сообщает ABC News со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, предполагаемое преступление произошло в июне 1986 года в сиднейском районе Редферн. Потерпевшей на тот момент было 15 лет. Обстоятельства случившегося начали расследовать в декабре 2025 года, когда полиция создала специальную следственную группу Millersburg.

После нескольких месяцев проверки собранных материалов сотрудники подразделения по расследованию сексуальных преступлений утром 8 октября задержали Мандина в Редферне. Операция прошла около 07:00 по местному времени.

Задержанного доставили в полицейский участок Ньютауна для допроса. Впоследствии ему предъявили обвинения, связанные с сексуальным насилием и совершением действий сексуального характера в отношении лица младше 16 лет.

После проведения необходимых процессуальных действий 79-летнего мужчину освободили под залог с определенными ограничениями. Первое судебное заседание по его делу назначено на 14 октября в местном суде Downing Centre в Сиднее.

Мик Мандин известен в Австралии не только родственными связями со спортсменами. Он возглавляет организацию, занимающуюся обеспечением жильем представителей коренного населения страны.

Его брат Тони Мандин был известным австралийским боксером и умер в августе 2026 года. Племянник задержанного Энтони Мандин выступал в профессиональном боксе и становился чемпионом мира.

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