ФСБ задержала в Забайкалье двух готовивших провокации на выборах в Госдуму

ФСБ задержала в Забайкалье двух человек за подготовку провокаций на выборах в ГД

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Забайкальского края. Они готовили провокации на выборах в Госдуму по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«ФСБ задержала двух жителей Забайкальского края, готовивших по заданию СБУ провокации на выборах в Госдуму», — сообщили в ведомстве.

Один из задержанных — житель Краснокаменска. Его завербовали для поджога отделения одной из политических партий. Ещё одной задержанной оказалась женщина, которая входила в состав одной из участковых избирательных комиссий. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Спецслужбы регулярно пресекают попытки иностранного вмешательства в избирательный процесс. Подготовка провокаций и диверсий на выборах строго преследуется по закону. За вовлечение граждан в противоправную деятельность иностранными спецслужбами предусмотрена уголовная ответственность. Следствие выясняет, кто ещё может быть причастен к этой схеме.

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