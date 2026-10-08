Граждан Казахстана заподозрили в вооруженном ограблении на ₩12 млн в Южной Корее

В южнокорейском Инчхоне полиция задержала четверых граждан Казахстана по подозрению в вооруженном ограблении торговца подержанными автомобилями. По версии следствия, нападавшие заманили знакомого на встречу под предлогом покупки машины, угрожали оружием и похитили 12 миллионов вон наличными. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Преступление, предположительно, произошло поздним вечером 30 сентября в районе Сонгдо. Потерпевшим стал гражданин Киргизии в возрасте от 30 до 39 лет, занимающийся экспортом подержанных автомобилей.

Как установили правоохранители, подозреваемые были знакомы с торговцем. Перед нападением они связались с ним через приложение для обмена сообщениями и предложили обсудить покупку автомобиля. По информации телеканала MBC, встречу назначили возле станции метро в районе Ёнсу.

Однако вместо заключения сделки мужчину, по версии следствия, заманили в автомобиль. Там ему стали угрожать оружием и потребовали деньги. В результате нападавшие завладели 12 миллионами вон и скрылись. Какое именно оружие использовалось при ограблении, полиция не уточняет.

После заявления потерпевшего сотрудники правоохранительных органов начали розыск предполагаемых участников нападения. Уже 1 октября удалось задержать троих мужчин в возрасте от 40 до 49 лет. Еще одного подозреваемого, которому от 20 до 29 лет, обнаружили 6 октября.

Троих задержанных заключили под стражу. В отношении четвертого полиция обратилась в суд за разрешением на содержание под стражей.

В ходе расследования правоохранители установили личности еще двух предполагаемых сообщников. Оба мужчины находятся в возрасте от 40 до 49 лет. Пока их не задержали, однако власти запретили им покидать Южную Корею. Также следователи продолжают выяснять обстоятельства нападения и устанавливать роль каждого предполагаемого участника.

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