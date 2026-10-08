Гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки ВСУ

Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке ВСУ в Брянской области

Жительница Белоруссии пострадала в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, чьи слова передает БелТА.

Женщину госпитализировали в отделение реанимации в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пострадавшая получила тяжелые ранения, из-за чего ей потребовалась ампутация конечностей.

По словам Варанкова, в Минске расценивают действия ВСУ как провокацию, направленную на втягивание Белоруссии в военный конфликт.

До этого губернатор Брянской области сообщил, что в результате атаки украинского дрона-камикадзе пострадали трое человек. В селе Воронок Стародубского района велосипедист получил множественные ранения. На дороге Брянск-Новозыбков около села Смотрова Буда в Клинцовском районе из-за атаки ВСУ пострадали водитель и женщина-пассажир.

Также три мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Запорожской области.

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