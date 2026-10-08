Камчатку за сутки потрясли девять землетрясений

На Камчатке за сутки зарегистрировали девять землетрясений

На Камчатке за прошедшие сутки зарегистрировали девять сейсмособытий. Одно из них ощущалось в населенных пунктах региона с силой до четырех баллов, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В регионе сохраняется фоново-средний уровень сейсмической активности. При этом в последние дни специалисты фиксируют рой сейсмособытий.

В настоящее время на Камчатке продолжают действовать пять вулканов. Ситуация находится под наблюдением специалистов.

Информация о последствиях землетрясений не поступала. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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