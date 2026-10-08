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Происшествия 1308

Камчатку за сутки потрясли девять землетрясений

На Камчатке за сутки зарегистрировали девять землетрясений

На Камчатке за сутки зарегистрировали девять землетрясений

На Камчатке за прошедшие сутки зарегистрировали девять сейсмособытий. Одно из них ощущалось в населенных пунктах региона с силой до четырех баллов, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В регионе сохраняется фоново-средний уровень сейсмической активности. При этом в последние дни специалисты фиксируют рой сейсмособытий.

В настоящее время на Камчатке продолжают действовать пять вулканов. Ситуация находится под наблюдением специалистов.

Информация о последствиях землетрясений не поступала. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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Автор:
МЧС Россия Камчатка Камчатский край Киев