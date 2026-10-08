Кандидатку в Конгресс изнасиловали во время предвыборной кампании

Кандидат в Конгресс в штате Аризона (США) Бернадетт Грин-Плацентия заявила, что была изнасилована, когда пыталась починить рекламный плакат своей предвыборной кампании.

Женщина утверждает, что в августе на нее напали и изнасиловали, когда она пыталась починить один из поврежденных рекламных плакатов своей предвыборной кампании.

Бернадетт Грин-Плацентия, дальнобойщица и владелица малого бизнеса, поделилась своей историей с местным изданием Phoenix New Times. Утверждается что нападение произошло 14 августа.

Кандидат от Демократической партии, баллотирующаяся в округе, который включает в себя часть Финикса, рассказала газете, что она пересекала парковку сразу после 2 часов ночи, чтобы починить предвыборный плакат, когда нападавший ударил ее по голове, в результате чего она потеряла сознание.

Грин-Плацентия рассказала газете, что, проснувшись, обнаружила на себе мужчину и обнаружила, что он насилует ее. Она вспомнила, как другой мужчина подошел и толкнул ее в ногу, после чего, по ее словам, она ударила его ногой. Мужчина сказал: “Даже не стоит того”, и двое нападавших ушли, оставив ее лежать ничком на парковке, вспоминала она.

Кандидатка сказала, что ее воспоминания об инциденте и его последствиях были смутными, и рассказала газете, что она не помнит, как поднялась с тротуара и вернулась домой.

“Я помню только эти маленькие эпизоды”, - рассказала Грин-Плацентия в интервью Phoenix New Times. “Как бы мне не хотелось вспоминать, я очень, очень старался вспомнить как можно больше вещей. Но это то, к чему я пришел”.

Она сказала, что, возможно, в результате нападения у нее было сотрясение мозга и что ее тело было покрыто синяками. По ее словам, сначала она хотела забыть о случившемся и чувствовала себя “неловко”, решив не сообщать о нападении. Но она рассказала газете, что во время предвыборной кампании часто говорила о борьбе за жителей Аризоны, “и я не чувствовала, что могла бы продолжать говорить об этом, если бы не боролась также за женщин, ставших жертвами сексуального насилия”.

Грин-Плацентия рассказала сотрудникам своей предвыборной кампании и мужу о нападении через несколько дней после того, как оно произошло, и сообщила об этом в офис шерифа округа Марикопа две недели спустя, сообщает The Phoenix New Times.

“Бернадетт было невероятно трудно публично говорить о том, что произошло”, - заявил представитель предвыборного штаба The Guardian в среду после публикации статьи в Phoenix New Times. “Она решила поделиться своей историей, потому что знает, что многие жертвы страдают молча, и надеется, что, рассказывая о своем опыте, другие поймут, что они не одиноки”.

“Мне нужно дать женщинам понять, что это нормально - говорить об этом”, - сказала Грин-Плацентия газете.

Стефани Симачек, представитель штата и подруга Грин-Плацентии, рассказала, что кандидат в Конгресс рассказала ей о нападении в начале сентября, в интервью Phoenix New Times: “Я почувствовала тошноту, и это было чрезвычайно тревожно. Это стало для меня тревожным сигналом. Я думаю, что часто мы, кандидаты и избранные, думаем, что с нами такого не случится”.

Представитель шерифа округа Марикопа отказался от комментариев, заявив, что расследование продолжается.

Грин-Плацентия баллотируется против действующего члена Конгресса от республиканской партии Абрахама Хамаде.