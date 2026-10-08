Карты оставались в шкафчиках, а деньги с них исчезали за границей

Kyodo: в Японии у посетителей бань украли чипы банковских карт на миллионы иен

В Японии расследуют около ста случаев необычного мошенничества с банковскими картами посетителей банных комплексов. Неизвестные извлекали из карт электронные чипы и заменяли их другими, оставляя сами карты владельцам. Похищенные компоненты впоследствии использовали за границей. Об этом сообщает агентство Kyodo.

8 октября полиция повторно задержала 18-летнего гражданина Китая, которого подозревают в незаконном проникновении в чужой шкафчик и попытке кражи в банном комплексе префектуры Тиба. Молодой человек отрицает предъявленные обвинения.

По версии следствия, 2 сентября подозреваемый открыл шкафчик, принадлежавший посетителю старше 50 лет, и попытался похитить находившиеся там вещи. Во время расследования правоохранители обнаружили у задержанного сумку примерно со 170 дубликатами ключей.

Проверка показала, что с июня аналогичные преступления происходили сразу в нескольких регионах Японии. Сообщения о подозрительных операциях поступали из префектур Тиба, Сайтама и Канагава, а также из Токио.

Предполагаемые участники схемы проникали в шкафчики посетителей бань и получали доступ к оставленным там банковским картам. Вместо похищения самих карт они извлекали электронные чипы, устанавливая на их место другие. В результате владельцы могли долго не замечать вмешательства.

Следователи установили, что украденные компоненты преимущественно использовались для проведения операций в Гонконге. Общий ущерб от предполагаемой преступной деятельности оценивается в миллионы иен.

Полиция проверяет версию о существовании организованной группы, участники которой действовали в разных регионах страны. Правоохранителям предстоит установить, кто занимался похищением чипов и каким образом их переправляли за границу. Всего следствие изучает около ста подозрительных случаев.

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