...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 3699

Кличко призвал жителей Киева уезжать из города

Кличко посоветовал киевлянам временно покинуть город

Кличко посоветовал киевлянам временно покинуть город
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям украинской столицы, у которых есть друзья или родственники за пределами города, рассмотреть возможность временного переезда. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Как отмечает агентство, речь идёт именно о временном выезде — полную эвакуацию мэр объявлять не намерен. При этом Кличко признал: кризис с водоснабжением может усилиться, а ситуация в городе уже стоит на грани выживания.

Ранее в Киеве произошли взрывы. Позднее Киевская городская госадминистрация сообщила, что в пяти районах столицы начались перебои в работе водопроводной системы, из-за чего в некоторых домах возможно временное прекращение подачи воды. Затем сбои возникли и в работе канализации. 

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что в Киеве повреждён важный энергетический объект, что привело к нарушению электроснабжения.

Читайте также: 

Киевский режим нервно отреагировал на отзыв посла Южной Кореи.

Стало известно, когда может пройти следующая встреча «коалиции желающих».

Подписаться

Автор: