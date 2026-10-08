Кличко призвал жителей Киева уезжать из города

Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям украинской столицы, у которых есть друзья или родственники за пределами города, рассмотреть возможность временного переезда. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Как отмечает агентство, речь идёт именно о временном выезде — полную эвакуацию мэр объявлять не намерен. При этом Кличко признал: кризис с водоснабжением может усилиться, а ситуация в городе уже стоит на грани выживания.

Ранее в Киеве произошли взрывы. Позднее Киевская городская госадминистрация сообщила, что в пяти районах столицы начались перебои в работе водопроводной системы, из-за чего в некоторых домах возможно временное прекращение подачи воды. Затем сбои возникли и в работе канализации.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что в Киеве повреждён важный энергетический объект, что привело к нарушению электроснабжения.

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