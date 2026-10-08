Корги выгнал медведя, который пришел на дачу воровать груши

На Сахалине корги прогнал медведя со двора дачника. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Сахалин».

Медведица вместе с двумя медвежатами пришла в СНТ «Теплая долина» в Долинске на запах гнилых груш, которые хранились в бочках во дворе у местного жителя. Перелезть через забор смогла только медведица и один из детенышей. Медвель залез в бочку с фруктами, и в этот момент его заметил корги, гуляющий по двору. Собака атаковала зверя, после чего хищник был вынужден спешно покинуть территорию.

После этого инцидента домой вернулась хозяйка с детьми. Она вызвала охотоведов. Специалисты всю ночь следили за территорией СНТ, но медведи так и не пришли.

До этого в Забайкалье застрелили медведя, напавшего на собаку.

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