Курьер мошенников оставил золотые слитки под деревом

Курьера аферистов, обманувших пенсионера от имени сотрудников правоохранительных органов, задержали сотрудники полиции в центре Москвы.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, неизвестный от имени силовиков написал в мессенджере 70-летнему москвичу и убедил его, что на имя пенсионера оформлен кредит под залог квартиры, а деньги переведены для противоправной деятельности. Аферисты убедили пожилого мужчину купить золото и передать его для экспертизы. Два курьера в течение двух дней забрали у пенсионера золотые слитки весом 700 граммов на сумму 8,5 млн рублей.

Одного из посыльных удалось задержать на улице Сретенка. Он признался, что по указанию кураторов оставил слитки под деревом в Крылатском.