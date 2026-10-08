Леопард утащил трехлетнего ребенка в лес

В Индии леопард набросился на трехлетнего мальчика на глазах у его матери

В индийском штате Гуджарат леопард напал на трехлетнего мальчика и утащил его в лес. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, ребенок вместе с матерью вышел на улицу, чтобы справить нужду. В этот момент на мальчика набросился леопард. Женщина, увидев животное, потеряла сознание.

Когда она пришла в себя, то не обнаружила рядом своего сына. Родительница обратилась за помощью. В поисках ребенка участвовали местные жители и депутат. Пройдя полкилометра по кровавому следу, они нашли мальчика, но спасти его не удалось — он уже был мертв.

Чиновники пообещали выплатить семье компенсацию.

Кроме того, власти начали ставить специальные ловушки, которые помогут поймать хищника.

Ранее в Индии леопард проник в дом и ранил шесть человек. Семья смогла запереть животное в одной из комнат и вызвать полицию. Всех пострадавших доставили в больницу.

Также в Индии леопард проник в больницу, напал на женщину и спрятался в туалете.

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