Мать и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

Женщина и четверо детей погибли при пожаре в квартире в Комсомольске-на-Амуре

Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в квартире на четвертом этаже жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Возгорание произошло ранним утром 8 октября в доме на улице Гамарника. Во время тушения пожара в квартире обнаружили тела пяти человек — женщины и ее четверых детей.

Следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Обстоятельства трагедии и причины возникновения пожара устанавливаются. Следователи проводят необходимые мероприятия в рамках уголовного дела.

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