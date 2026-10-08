Мать вызвала полицию после жалобы пятилетнего сына на домработницу

В Гонконге задержали домработницу по подозрению в жестоком обращении с ребенком

В Гонконге полиция задержала 37-летнюю гражданку Филиппин, работавшую домработницей, после жалобы пятилетнего мальчика на физическое насилие. О предполагаемом нападении правоохранителям сообщила мать ребенка. Об этом 8 октября пишет Dim Sum Daily со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в жилом помещении района Коулун-Сити. Незадолго до полуночи 7 октября женщина обратилась в полицию, сообщив, что ее сын мог пострадать от действий домашней работницы.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов начали выяснять обстоятельства случившегося. По предварительной информации, домработница ударила пятилетнего мальчика рукой по лицу. После предполагаемого нападения ребенок пожаловался на болезненные ощущения.

На момент прибытия полицейских мальчик находился в сознании. Его доставили в больницу имени королевы Елизаветы, где медики должны были обследовать ребенка и оценить его состояние.

Подозреваемую задержали. Действия 37-летней женщины рассматриваются в рамках расследования возможного жестокого обращения с несовершеннолетним либо ненадлежащего исполнения обязанностей по уходу за ним.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Сведения о характере возможных травм, результатах медицинского обследования и предъявлении официальных обвинений пока не опубликованы.

Читайте также:

Иркутские молоточники убили шесть человек и попались на собственной видеозаписи

Путин не назвал страну в реплике о подачках и заинтриговал КНР

Россия направит миллиарды на золото после неожиданного поворота с нефтью

Россия собрала военных восьми стран и преподнесла НАТО сюрприз

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX