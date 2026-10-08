Медведь набросился на 15-летнего российского подростка

В Алтайском крае медведь напал на 15-летнего подростка на пасеке

В Алтайском крае медведь напал на 15-летнего подростка на пасеке. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По информации издания, инцидент произошел примерно в 20 километрах от села Солтон.

Подросток получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение Бийска.

Его состояние оценивается как средней степени тяжести. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

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