Медведь набросился на 15-летнего российского подростка

В Алтайском крае медведь напал на 15-летнего подростка на пасеке. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации издания, инцидент произошел примерно в 20 километрах от села Солтон.
Подросток получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение Бийска.
Его состояние оценивается как средней степени тяжести. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
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