Медведь напал на семью около монастыря и убил мужчину

В монгольском Улан-Баторе медведь проник в жилой дом в районе Баянзурх, убил мужчину и тяжело ранил женщину. Об этом сообщает столичное управление полиции.

Нападение произошло около 01:00 в ночь с 7 на 8 октября. Семья проживала в местности Бурхантын-хошуу недалеко от монастыря Дуган, вдали от основной городской застройки. Животное забралось в жилище и напало на находившихся внутри людей.

55-летней женщине удалось выбежать на улицу. Она получила тяжелые травмы лица от когтей зверя и была доставлена в больницу. Ее 40-летний муж погиб, его тело обнаружили рядом с домом.

Сотрудники столичных управлений по чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды при участии полиции начали поиски медведя.

По данным полиции, с начала года в управление охраны окружающей среды поступило 597 сообщений о появлении диких животных в черте города.

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